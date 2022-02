Philip Crowther, o jornalista que relata o conflito na Ucrânia em seis idiomas

Sara Oliveira Hoje às 18:22 Facebook

Depois de viralizar nos Jogos Olímpicos, jornalista destaca-se em diretos a partir de Kiev, comunicando em inglês, luxemburguês, francês, espanhol, alemão e português.

A invasão da Ucrânia pela Rússia domina a atualidade, por isso são muitos os jornalistas no cenário de guerras, vindos de vários pontos do Mundo. Mas há um que se tem destacado. Philip Crowther está em Kiev como correspondente ao serviço da agência Associated Press e é o rosto da notícia em diferentes países, expressando-se em seis diferentes idiomas. Em inglês, luxemburguês, francês, espanhol, alemão ou português, ele faz diretos e reportagens para televisões de vários países, mudando o símbolo do microfone que exibe em conformidade.

Nas redes sociais, antes de o ataque russo se concretizar, Philip partilhou um vídeo que prova a sua cobertura poliglota e rapidamente se tornou-se viral, transformando-se ele próprio em notícia. A performance tem sido muito elogiada e a maioria descreve o seu sotaque perfeito em todas as línguas - ou quase, pois o português acusa alguma influências das restantes.

Este ano é a primeira vez que o jornalista chama a atenção pelo feito. Em 2021, numa entrevista a um programa espanhol, revelou que também fala "um pouco de catalão".

Philip Crowther nasceu no Luxemburgo em 1981, filho de mãe alemã e pai britânico, tendo-se habituado a comunicar com cada um deles nas respetivas línguas maternas. Cresceu e estudou em terras luxemburguesas, onde os idiomas oficiais são o francês, alemão e luxemburguês. Já o espanhol foi aprendido à conta da sua paixão pelo futebol de La Liga, enquanto o catalão entrou na sua vida quando passou um ano sabático em Barcelona. O português foi adquirido quando, na faculdade, estudou no King"s College, em Londres, onde se formou em estudos hispânicos.

Esta não é a primeira vez que Crowther dá que falar. Antes, foi também enviado do jornal francês "France 24" à Casa Branca e, o ano passado, um outro vídeo que o mostra a ser apanhado de surpresa por disparos quando fazia uma reportagem em Minneapolis, EUA, havia circulado na Internet. Mas foi nos Jogos Olímpicos de Tóquio que deu tanto que falar como agora e pelos mesmos motivos. Na altura, foi notado que "o mais interessante é perceber como a voz muda de acordo com o idioma".