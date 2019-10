Pimpinha Jardim celebra aniversário de casamento com Francisco Spínola

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:40 Facebook

A repórter da TVI celebra este domingo sete anos de casada com o empresário Francisco Spínola e fez a festa nas redes sociais. Um momento para celebrar. Enquanto decorre mais uma etapa do Mundial de Surf, em Peniche, com a organização do marido, Pimpinha Jardim, que está grávida pela terceira vez, resolveu celebrar o sétimo ano de casamento. View this post on Instagram São 10 anos de Campeonato Mundial de Surf, 7 de casamento, (gosto sempre de dizer que casámos no dia 27, na altura no sábado que mudava a hora e quem lá esteve sabe que foi uma festa, […]