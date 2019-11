Pimpinha Jardim mostra barriga de grávida

NTV Hoje às 10:20, atualizado às 10:50 Facebook

Pimpinha Jardim exibiu o crescimento da barriga, com cerca de quatro meses de gestação. A apresentadora da TVI prepara-se para repetir a experiência da maternidade pela terceira vez e, no perfil de Instagram, partilhou uma fotografia em que mostra a barriga de grávida, na quinta-feira. "A crescer", lê-se na publicação. Pimpinha Jardim é ainda mãe de Francisco, de oito anos, e Raul, de cinco, do casamento com Francisco Spínola.