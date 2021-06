Pinto da Costa termina gravações no "The Yeatman" 

Rui Pedro Pereira Hoje às 16:33 Facebook

Terminaram hoje as gravações de "As Ironias do Destino", o novo programa do Porto Canal que se estreia já a 14 de junho, pelas 22 horas, e que mostra o presidente do F. C. Porto na primeira pessoa. Depois de uma passagem, ao lado da jornalista Estela Machado, por Cedofeita, freguesia portuense na qual nasceu, Pinto da Costa gravou hoje no hotel "The Yeatman", em Vila Nova de Gaia, bem perto do Rio Douro.

O hotel de luxo recebeu, recentemente, o programa "Conta-me" e o reencontro, à muito esperado, entre Manuel Luís Goucha e Sónia Araújo. Foi nos jardins da unidade hoteleira gaiense que os dois apresentadores garantiram que não saíram zangados depois da separação no "Praça da Alegria".