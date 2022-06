Portista Otávio casou-se este sábado no Brasil

Cumpridos os jogos pela seleção nacional na Liga das Nações e de regresso ao Brasil, onde nasceu, o craque do F. C. Porto Otávio Monteiro disse o "sim", este sábado, em Porto Alegre, a Diandra Machado.

Naturalizado português, mas fiel às origens gaúchas, Otávio Monteiro fez questão de se casar com Diandra Machado no Rio Grande de Sul, onde juntou a família e os amigos para o grande dia, antes de regressar a Portugal.

"Um belo dia para me casar com o amor da minha vida", partilhou a noiva, horas antes da cerimónia pelo registo civil que se realizou ao ar livre, no Alto da Capela, em Porto Alegre.

Diandra subiu ao altar no Brasil, o país natal, mas foi de terras portuguesas que levou o vestido da autoria estilista portuguesa Micaela Oliveira: uma criação bastante feminina e pouco abaixo do joelho, de cor branca, e muito elegante.

O casal tem dois filhos em comum, Theo e Ayla, aos quais se junta Alice, fruto de uma relação anterior do craque do F. C. Porto e da seleção nacional, que tiveram um papel ativo neste grande dia. "As princesas e o príncipe do papai", mostrou Otávio, antes de subir ao altar.

A festa decorreu no mesmo lugar da cerimónia e a decoração esteve a cargo de Renata Hoff, uma das conhecidas na região de Porto Alegre. "Detalhes românticos e delicados para um casal de Portugal", descreveu a profissional, deixando perceber como é que Otávio e a agora mulher são olhados no Brasil.