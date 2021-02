Portista Toni Martínez vai ser pai

Sara Oliveira Hoje às 18:21 Facebook

Futebolista prepara a estreia na paternidade, fruto do casamento com Cristina Kobzar. Casal já sabe que vai ter uma menina, Sofía.

Aos 23 anos, o jogador espanhol Toni Martínez anunciou que vai ser pai, fruto da relação com Cristina Kobzar. "Sofía... Ainda não te conhecemos e já te amamos, os teus papás e o teu irmãozinho esperam-te ansiosos, princesa", partilhou o avançado espanhol do F. C. Porto nas redes sociais, revelando assim que vem aí uma menina. A mulher do craque assumiu que não podiam "estar mais felizes" pela boa nova. Para Cristina, a gravidez está a ser "uma sensação única" e Toni já a descreve como "a melhor mãe do Mundo".

O "irmãozinho" a que Toni Martínez se refere é o cão Tuli, que é tratado como um filho. O caniche é quem, há muito, faz companhia a Cristina nas ausências do futebolista, sendo comum equipar-se, em dias de jogo, com a camisola do clube que o dono representa. Nas fotos que acompanharam a revelação de que a família vai crescer, o amigo de quatro patas surge no papel de irmão mais velho.

Toni Martínez chegou ao Porto depois de, na época passada, se ter destacado no Famalicão. Assinou por cinco temporadas e faz parte das contas de Sérgio Conceição, apesar da forte concorrência de Taremi e Marega, que têm sido habitualmente titulares. No Instagram, os colegas de equipa felicitaram os futuros pais.