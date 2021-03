Portista Uribe já é pai pela terceira vez

Sara Oliveira Hoje às 13:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Ángel nasceu esta quinta-feira, em Vila Nova de Gaia, e é o terceiro filho do futebolista Matheus Uribe e Cindy Alvarez García. Um dia depois do afastamento da Taça de Portugal, jogador do F.C. Porto assistiu ao parto, tendo bons motivos para sorrir fora das quatro linhas.



"Dou-te as boas-vindas, meu Ángel de amor. Obrigada, Cindy, por me presenteares com esta coisinha linda. Amo-te", partilhou Uribe nas redes sociais, mostrando-se com a mulher e o recém-nascido.



O bebé junta-se a Antonia, de cinco anos, e Esteban, de 11 anos, os filhos mais velhos do craque do F.C.Porto, que já começavam a acusar alguma ansiedade pela chegada do irmão.



Já com o tempo de gestação cumprido, a empresária também vinha contando os dias. Esta quarta-feira, Cindy partilhou várias fotos, nas quais a barriga se destacava, assumindo estar pronta para dar à luz depois de "nove meses maravilhosos".