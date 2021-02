Portugal Fashion 100% no sofá

Sara Oliveira Hoje às 11:20 Facebook

De 18 a 20 de março, os desfiles e conteúdos do evento de moda ficarão disponíveis no site da ANJE. Hugo van der Ding desenha o cartaz e apresenta uma nova personagem: a Girafa Féshion.

Se em outubro o Portugal Fashion apostou numa edição híbrida, entre 18 e 20 de março, de regresso ao Porto, vai apresentar as propostas de moda dos designers e das marcas portuguesas apenas na passarela digital. Durante três dias serão conhecidas as novas coleções de Marques"Almeida, Alexandra Moura, Miguel Vieira, David Catalán, Ernest W. Baker, Maria Gambina, Diogo Miranda, Katty Xiomara, Inês Torcato, Hugo Costa, Sophia Kah ou Luís Onofre.

Os desfiles e os conteúdos da 48.a edição serão previamente gravados na Alfândega do Porto para serem exibidos no site da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), abrindo assim a possibilidade de todos poderem assistir.

Mudar o paradigma

"The Sofa Edition" pretende "mudar o paradigma", assume a organização. Por isso, há uma aposta numa imagem mais divertida, com o contributo do ilustrador e humorista Hugo van der Ding, que se identifica como uma pessoa "que foge à normatividade do resto da sociedade". Da sua criatividade saiu o cartaz que promove a iniciativa e que descreve desta forma: um casal, José e Mariana que, "como a maior parte de nós, está fechado em casa com a tendência natural para abandalhar", e que recebe a visita da "Girafa Féshion, uma espécie de grila falante, aquele amigo do Pinóquio, que os vai tirar dessa modorra".

Antes de aterrar na Invicta, o evento volta amanhã à Semana de Milão, com Alexandra Moura a repetir a presença no calendário. Uma participação à distância, com foco na coleção "Subversion" para o outono-inverno 2021/22. A 56.a edição da ModaLisboa, que celebra 30 anos, também acontecerá apenas no digital, de 10 a 14 de março.