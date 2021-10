Portugal Fashion: Jovens designers mostram-se no Porto

Sara Oliveira Hoje às 09:50 Facebook

Nacionais ou vindos de África, primeiros dois dias do Portugal Fashion foram marcados por novos nomes, a par dos criadores que habitualmente integram o programa.

Os dois primeiros dias do Portugal Fashion confirmaram o propósito de renovação constante da moda, destacando novos nomes. No arranque, anteontem, o foco foi para a estreia de talentos africanos no nosso país, a par de jovens designers nacionais. Nascida da Tunísia, Anissa Aida abriu a maratona de desfiles, no âmbito da parceria com o Creative Africa Nexus (CANEX), do Afreximbank, à boleia da qual também Doreen Mashika e Mafi Mafi fizeram desfilar as respetivas coleções.

De Famalicão, Vítor Dias, de 26 anos, venceu o prémio Eco Design em julho, que lhe deu o passaporte para o certame. Huarte, Rita Ibs, Ahcor, Maria Carlos Baptista, Marcelo Almiscarado, do Bloom, e Ariev foram os outros portugueses em cena num primeiro dia pintado com as cores que antecipam o verão 2022, além de público na plateia.

As sugestões da queniana Anyango Mpinga antecederam a apresentação, ontem à tarde, de Inês Torcato. Seguiu-se o universo sensual da "Filomena" de Nuno Miguel Ramos, a fluidez vinda da Nigéria de Odio Mimonet e a liberdade da marca lusa Unflower. A tarde terminou com o mercado de flores simulado pela dupla Ernest W. Baker e a exibição do vídeo antes revelado na Semana de Moda de Paris. Houve tempo ainda para pedagogia e a revelação de uma coleção de t-shirts, fruto da parceria entre Katty Xiomara e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Tudo na Alfândega do Porto, a sede do evento, antes de o programa apontar para o antigo Matadouro Industrial, em Campanhã, onde à dupla Marques"Almeida - a celebrar dez anos de criações - juntaram-se seis jovens designers e artistas portuenses, com o objetivo de apoiar as marcas locais.

O Portugal Fashion continua hoje, ainda fora de "casa" nas primeiras horas, em outros locais de referência da Invicta. Enquanto Diogo Miranda leva moda ao terreiro da Casa do Roseiral, Miguel Vieira tomará conta dos Jardins do Palácio de Cristal.