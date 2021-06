Portugal Fashion leva moda a cidades portuguesas

Sara Oliveira Hoje às 19:18 Facebook

A encerrar celebrações dos 25 anos, ANJE promove sessões em todo o país.

Depois de um ano com a pandemia a desafiar novos conceitos e a hipotecar os planos de celebração dos 25 anos de existência, o Portugal Fashion regressa com uma nova marca de promoção da moda nacional. Assente no talento já confirmado e também apostada no futuro, as Portugal Fashion Sessions irão percorrer as cidades portuguesas, com Famalicão como palco da iniciativa nos dias 9 e 10 de julho.

Em comunicado, é assumido o propósito de apresentar a moda "como um fenómeno económico, cultural e social capaz de criar laços identitários, sentimentos de pertença, heranças intergeracionais e participação comunitária". Mónica Neto, diretora do projeto da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), acrescenta ainda a pretensão de "dar a conhecer a qualidade da produção nacional através da articulação dos players setoriais e designers com as marcas e agentes locais, de forma a garantir envolvimento e impacto, mas sem nunca descurar o prestígio e posicionamento da marca Portugal Fashion".

Sob o mote Famalicão Cidade Têxtil, a sessão inaugural alinhará um concurso de ecodesign para jovens - cujas candidaturas decorrem até 15 de junho -, conversas internacionais focadas na sustentabilidade, showcases, desfiles e um "brand up market".

De volta a Milão

Antes de a moda sair à rua em Portugal, o Portugal Fashion regressará já este mês a Milão, a pretexto de mais uma semana de moda masculina. Miguel Vieira e David Catalán voltam a ser os representantes lusos, com a apresentação das coleções marcadas para dia 20. Os desfiles serão previamente gravados, sem público, e transmitidos posteriormente em formato digital - o que já não é novidade, tendo sido essa a solução encontrada quando a pandemia surpreendeu o mundo.