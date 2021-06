Portugal Fashion: Miguel Vieira e David Catalán antecipam 2022 no regresso a Milão

Sara Oliveira Hoje às 19:16 Facebook

"Cores do dia" e "Madre" deram nome às coleções apresentadas ontem na semana de moda masculina italiana, ainda sem público mas já mais próximo da normalidade.

Em Milão, pela terceira vez, por causa da pandemia, o Portugal Fashion apresentou ao mundo as propostas de moda nacionais em formato digital, em desfiles sem público e previamente gravados. Após a exibição, seguiu-se um evento ao vivo que encerrou as comemorações dos 25 anos do projeto da Associação Nacional de Jovens Empresários, ao qual se juntaram Alexandra Moura, David Catalán, Ernest W. Baker e Marques"Almeida.

Na passarela, no calendário oficial de mais uma edição da semana de moda masculina italiana, o protagonismo foi para David Catalán e Miguel Vieira. As passagens foram transmitidas ontem à tarde. David foi o primeiro a entrar em cena com a coleção "Madre", em homenagem à própria mãe. Como base, o designer espanhol estabelecido no Porto manteve a ganga, acrescentando camisas com pequenas gravatas, inspirado no ofício de carpintaria da progenitora, assim como capuzes em tributo aos que trabalhavam nas zonas rurais e que o marcaram ao longo da vida. Memórias que resultaram em propostas confortáveis e modernas para homem.

Meia hora depois, Miguel Vieira brindou a ciberesfera com as "Cores do dia", num manifesto "desejo que, no verão de 2022, já estejamos livres da covid e de volta à normalidade". Partindo dos vários momentos que compõem um dia, o designer de São João da Madeira fez desfilar diferentes silhuetas, pintadas em tons que vão "desde o amanhecer até ao anoitecer", como explicou ao JN. Neste regresso a Milão, o criador já notou algumas diferenças desde que a pandemia se instalou, "principalmente por já nos podermos sentar à mesa num restaurante para desfrutar de uma refeição ou beber um copo". "Também percebi que há, de novo, mais modelos a viajar e nos castings, sobretudo asiáticos, se bem que se mantenham as máscaras e seguranças a garantirem o distanciamento nos bastidores", acrescentou Miguel.

Na véspera, os dois estiveram no cocktail de abertura do certame, onde privaram com membros da Câmara Nacional de Moda Italiana, nos Jardins Leonardo Da Vinci, em Milão. Nas redes sociais, Miguel Vieira partilhou uma fotografia com o presidente honorário, Mario Boselli, enquanto David Catalán deixou ver, através de vídeos, o ambiente que testemunharam e que promoveu o convívio entre pares.