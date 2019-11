Português ganha ilha privada em concurso

NTV Hoje às 14:15, atualizado às 14:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Brenden Lopes ganhou uma ilha privada na Nova Escócia, no Canadá, após ter participado num concurso no Dubai. O português de origem indiana, de 27 anos, venceu um concurso do “Liv Bank” ao disputar o prémio com 18 concorrentes através do lançamento de dados, cujo objetivo seria chegar ao número seis em primeiro lugar. Apesar de se encontrar a tratar dos documentos necessários para oficializar a posse da ilha, Brenden Lopes revelou estar preocupado devido aos impostos que terá de pagar pela propriedade. It’s an end to the game but it's the start of a new journey for Brenden Lopes […]