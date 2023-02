Portugueses divertem-se entre estrelas internacionais no Carnaval do Rio

Sara Oliveira Hoje às 19:40 Facebook

No Sambódromo, viram-se muitas caras conhecidas. Além do regresso de Gisele Bündchen, destaque ainda para os portugueses Kelly Bailey e Lourenço Ortigão no camarote mais cobiçado.

No Rio de Janeiro, o Carnaval dura mais do que três dias, atraindo multidões, com destaque para os famosos que não perdem a oportunidade para sambar ou vestir o abadá para a folia. Este ano, no Sambódromo carioca, o destaque foi para o regresso de Gisele Bündchen à Avenida Marquês de Sapucaí "para prestigiar esta festa tão linda" da cultura brasileira.

Com a t-shirt oficial customizada, Gisele mostrou que, aos 42 anos, não se esqueceu como se faz numa noite de reencontros e muita alegria. Mesmo rodeada de oito seguranças, a top model não deixou de se divertir durante as três horas em que permaneceu no camarote da marca de cerveja patrocinadora que a contratou. Doze anos depois, voltou a troco de 2 milhões de dólares, levando o povo que a viu, mesmo sem se aproximar, ao rubro.

Não muito longe da estrela internacional estavam os portugueses Kelly Bailey e Lourenço Ortigão. À espera do primeiro filho, o casal de atores está na "Maravilhosa" para desfrutar do Carnaval e também para celebrar o 25.° aniversário da futura mamã e é notória a felicidade partilhada. No mesmo espaço, Izabel Goulart esbanjou sensualidade, a par da simpatia com que acedeu aos pedidos de selfies.

Num outro camarote, o antigo futebolista Deco e a mulher, Ana Paula, foram anfitriões de noites bem animadas. Entre Portugal e o Brasil, à boleia do amor pela influenciadora carioca Bruna Gomes - por quem se apaixonou no "Big Brother Famosos" -, o piloto de ralis Bernardo Sousa foi outro dos portugueses no Sambódromo e acabou o torcer pela Escola de Samba Viradouro.

"O gato da Alice (no País das Maravilhas)" inspirou um dos visuais da atriz Deborah Secco, mas numa versão sexy. No centro da ação, Adriane Galisteu desfilou pela Portela, recordando quando o fez grávida de Vittorio, agora com 12 anos, ou seja, com idade para a acompanhar.