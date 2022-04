Portugueses juntam-se a famosos internacionais no Carnaval do Rio

Fora de época, o samba voltou à Marquês de Sapucaí, com a presença de atores e modelos conhecidos, não só brasileiros como também do estrangeiro, com representantes lusos na comitiva.

No Brasil vive-se o Carnaval fora de época, mas fiel à tradição. Adiado para o final de abril por causa da pandemia, dura até dia 30, com muita folia na Marquês de Sapucaí, o famoso sambódromo, onde se encontram alguns portugueses conhecidos.

Pronto para arrancar com a nova novela da Globo, "Cara e coragem", o ator Ricardo Pereira voltou ao Rio de Janeiro, repetindo a presença na companhia da mulher, Francisca, mostrando-se muito apaixonado na "magia da Sapucaí".

Por perto andou outra repetente, a apresentadora Raquel Strada, que tem aproveitado a experiência ao ponto de já não aguentar com os pés, como partilhou no Instagram. Atenta ao desfile das escolas de samba, vibrou especialmente com a apresentadora e atriz Sabrina Sato, rainha da Vila Isabel - horas depois de ter sido também Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo.

A top model de origem caribenha Winnie Harlow aterrou no Rio de Janeiro anteontem, vinda dos EUA. Na estreia em solo brasileiro, assumiu vontade de ter "aulas de samba para voltar para o ano e poder ser a Rainha do Carnaval".

Plumas, brilhos ou abadás (t-shirts alusivas aos blocos carnavalescos ou patrocinadores) descrevem os visuais ao gosto e ousadia de cada um. Na avenida ou nos camarotes, famosas brasileiras como as atrizes Deborah Secco, Juliana Paes e Monique Alfradique têm provado que não há limites para ousar. Muitos já contam os dias para o regresso do Baile da Vogue, que se realiza a 29 de abril no emblemático Copacabana Palace. "Brasilidade Fantástica" é o tema que dá o mote ao dress code, numa noite em que as atrações e surpresas serão da responsabilidade da cantora Preta Gil.