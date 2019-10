Post Malone oferece 45 mil euros em notas durante concerto

NTV Hoje às 16:20, atualizado às 16:23 Facebook

O rapper Post Malone ofereceu aos fãs milhares de notas de um dólar, num concerto na discoteca E11VEN, em Miami, nos Estados Unidos. O artista fez “chover” sobre o público aproximadamente 45 mil euros em notas, durante uma atuação, no passado sábado. O momento foi registado pelos admiradores e, rapidamente, tornou-se viral na Internet. “Ele parecia Deus, com braços no ar, o dinheiro a voar e o ar a soprar atrás dele”, escreveu uma internauta no Twitter, ao publicar uma fotografia do espetáculo que decorreu no espaço noturno. so @PostMalone looks like a god with all the hands up, the […]