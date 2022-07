Pressão e ansiedade obrigam celebridades a abrandar

Sara Oliveira Hoje às 18:47 Facebook

Recentemente, o cantor Shawn Mendes cancelou concertos por ter chegado "a um ponto de rutura",

mas, não é o único a acusar o preço da fama.

Viver sempre no auge, à conta de agendas profissionais lotadas de concertos, gravações, desfiles, ou presenças em eventos, é sinónimo de fama, mas são muitos os que têm mostrado o quão perigoso é esticar a corda. "Cheguei a um ponto de rutura total", admitiu o cantor Shawn Mendes quando, há cerca de duas semanas, anunciou a decisão de suspender a digressão mundial "Wonder".

Sem rodeios ou desculpas vãs, o artista luso-canadiano, de 23 anos, adiou 12 concertos para se concentrar na saúde mental. Em princípio, retorna no final do mês, mas, como alertou, tudo carece de "um novo aviso". Através das redes sociais, Shawn Mendes lembrou que está "em digressão desde os 15 anos", confessando que "sempre foi difícil estar na estrada longe de amigos e familiares". "Depois de alguns anos fora da estrada, senti que estava pronto para voltar, mas essa decisão foi prematura e, infelizmente as consequências (de estar na) estrada e a pressão atingiram-me", acrescentou.