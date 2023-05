Primeira-ministra da Finlândia divorcia-se após 19 anos de relacionamento

JN Hoje às 14:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A primeira-ministra cessante da Finlândia, Sanna Marin, está a divorciar-se do marido, Markus Raikkonen, com quem está casada há três anos. No total, o casal estava junto há 19 anos.

"Estamos gratos pelos 19 anos juntos e pela nossa amada filha. Continuaremos melhores amigos", escreveram no Instagram.

Marin e Raikkonen, que até recentemente trabalhavam numa empresa de capital de risco, têm uma filha de cinco anos. Casaram em 2020, altura em que Marin estava no cargo a lidar com o impacto da pandemia de covid-19. "Vivemos a nossa juventude juntos, entramos na idade adulta juntos e tornamo-nos pais da nossa querida filha juntos", escreveu Marin no Instagram após o casamento em agosto de 2020.

PUB

O partido social-democrata de Sanna Marin perdeu a eleição do Parlamento da Finlândia no mês passado, ficando atrás do partido de direita Coligação Nacional e do partido nacionalista finlandês.

Marin, de 37 anos, a primeira-ministra mais jovem do Mundo quando assumiu o cargo em 2019, é considerada um modelo milenar para novos líderes progressistas. A finlandesa foi elogiada pela forma como conduziu a Finlândia durante a pandemia e para a NATO.

No entanto, é também uma figura polémica, tendo sido alvo de manchetes nos últimos meses relacionadas com a sua vida pessoal. Tem sido frequentemente alvo de críticas pela sua presença em festas, principalmente quando foi divulgado um vídeo da primeira-ministra a dançar e a beber numa festa em agosto de 2022. O vídeo gerou dezenas de reclamações, alegando que o comportamento de Marin prejudicou a "reputação e a segurança" da Finlândia. Marin fez um teste de drogas, que deu negativo, para dissipar as preocupações sobre o seu comportamento e foi inocentada de má conduta pelo parlamento alguns meses depois.