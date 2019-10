Princesa Beatrice de Inglaterra não irá cumprir algumas tradições no casamento

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A princesa Beatrice de Inglaterra está noiva de Edoardo Mapelli Mozzi porém, a celebração do casamento real, que está previsto acontecer no próximo ano, será diferente. A filha mais velha do príncipe André, duque de Iorque, e da ex-mulher Sara Ferguson será a primeira da família real britânica a quebrar algumas tradições no casamento. Após quebrar a primeira regra e ser a primeira a casar-se com um homem com um filho de uma relação anterior, a princesa não poupa nas mudanças. Apesar de ser comum que, depois de trocarem alianças, os noivos reais percorram um trajeto de carruagem pelas ruas, […]