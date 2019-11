Princesa Beatrice teme alegado envolvimento do pai em escândalo sexual

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:16 Facebook

A princesa Beatrice está preocupada com o alegado envolvimento do príncipe André num escândalo que o relaciona com Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores que se suicidou na prisão. De acordo com declarações de fontes ao jornal “Daily Mail”, a filha mais velha do príncipe André demonstrou-se desconfortável com a situação. “Inicialmente, a Beatrice estava cética em relação à entrevista televisiva, que inevitavelmente mergulharia na vida particular do pai. Ela fez várias perguntas pertinentes e tinhas as suas dúvidas. No final do encontro concordou que não haveria opção, que era a única forma de superar os rumores”, afirmou […]