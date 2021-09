Princesa Charlene internada de urgência novamente

JN Hoje às 10:59 Facebook

Três semanas depois de ter sido novamente operada devido a uma infeção que contraiu nos ouvidos, nariz e garganta, a princesa Charlene do Mónaco foi internada de urgência.

Segundo a Imprensa internacional, a mulher de Alberto do Mónaco deu entrada, sob pseudónimo, no Hospital Netcare Alberlito, no Norte de Durban, na África do Sul. Fontes do palácio acrescentaram que a antiga nadadora está "estável" e que, antes do sucedido, "deveria submeter-se a outra intervenção no dia 3 de setembro", ou seja, ontem.

Charlene está há três meses na África do Sul, impedida de regressar ao Mónaco. A semana passada, recebeu a visita do marido e dos filhos, Gabriella e Jacques.

De volta ao hospital, soube-se ainda que foi criticada por Nicole Coste (mãe de Alexandre, filho do príncipe Alberto), numa entrevista ao "Paris Match", por alegadamente ter discriminado o enteado.