Princesa Esmeralda da Bélgica presa durante manifestação

A princesa Esmeralda da Bélgica foi detida durante uma manifestação em Londres, Inglaterra, por causa das questões ambientais. A polícia inglesa deteve Esmeralda por estar entre os mais de mil protestantes que fazem parte dos Extinction Rebellion, um movimento não político que luta a favor do meio ambiente. De acordo com o um documento divulgado pela RTL, a filha do antigo rei Léopold III e da princesa de Réthy, Lillian Baels, acabou por ser libertada, contudo continua sob investigação. “Através da mobilização, os grupos do Extinction Rebellion estão a criar um novo discurso. […] Até agora, todas as manifestações e […]