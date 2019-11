Princesa Leonor das Astúrias discursou em vários idiomas nos Prémios Princesa de Girona 2019

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:08 Facebook

Com apenas 13 anos, a princesa Leonor das Astúrias discursou em vários idiomas na entrega dos Prémios Princesa de Girona 2019. A herdeira da coroa de Espanha foi a figura de destaque ao proferir o segundo discurso público, na segunda-feira, desta vez em castelhano, inglês, árabe e catalão. Letizia mostrou-se orgulhosa da filha enquanto esta discursava e, no final, também Felipe VI revelou-se satisfeito com o desempenho da princesa, felicitando-a com um abraço e um beijo. Recorde-se que a princesa Leonor discursou pela primeira vez no dia 18 de outubro, na entrega dos Prémios Princesa de Astúrias, em Oviedo. TEXTO: […]