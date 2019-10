Princesa Leonor das Astúrias faz primeiro discurso

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:06 Facebook

Com apenas 13 anos, a princesa Leonor discursou pela primeira vez, na entrega dos Prémios Princesa de Astúrias, em Oviedo, na sexta-feira. A herdeira da coroa de Espanha fez um discurso, durante cerca de cinco minutos, sobre a condição como sucessora ao trono, abordando o compromisso “pessoal e institucional” e “a entrega e o esforço de servir Espanha e os espanhóis”, um desafio que afirma assumir com “responsabilidade” e “muita honra”. “Hoje é um dia muito importante na minha vida e que aguardei com muito desejo”, começou por dizer, acrescentando que tem acompanhado, ao longo dos anos, a emoção com […]