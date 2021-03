Princesa Leonor encanta na estreia a solo

Sara Oliveira Hoje às 16:44 Facebook

Herdeira do trono espanhol brilhou no primeiro ato público sem os pais, os reis Felipe e Letizia, ao lado, e comprovou a sua popularidade.

Sozinha, a princesa das Astúrias foi o centro das atenções anteontem na comemoração do 30.° aniversário do Instituto Cervantes, em Madrid. Se nas aparições públicas anteriores, já como herdeira ao trono, Leonor tinha contado com o apoio dos pais, os reis de Espanha, Felipe e Letizia, desta vez não os teve por perto, mas cumpriu o papel que lhe foi atribuido.

A pedido de Felipe, a princesa, de 15 anos, presidiu à iniciativa, revelando que se vai preparando para o futuro, mesmo sabendo que os seus gestos e palavras estavam sob escrutínio.

À chegada ao local, Leonor de Borbón saudou as pessoas que, na rua, a ovacionaram. Entre elas, destacou-se alguém que ostentava um cartaz com a frase "O futuro é Leonor", da autoria da Concordia Real Espanhola, um grupo que tem incentivado ao apoio à monarquia em atos públicos.

Acompanhada pela vice-presidente do Governo espanhol Carmen Calvo, e pelo diretor do Instituto Cervantes, Luís García Montero, a princesa depositou na Caixa das Letras o exemplar da Constituição que leu em outubro de 2018 - a primeira vez que falou em público - e a obra "Dom Quixote", cuja leitura partilhou com a irmã, a infanta Sofía, em abril de 2020, durante o primeiro confinamento. De seguida, a ainda adolescente tomou conta da palavra e colocou algumas questões, fazendo lembrar a carreira jornalística de Letizia, a mãe. Entre outros assuntos, mostrou-se interessada na situação dos funcionários do Instituto que residem noutros países e ficaram longe das família por causa da pandemia.

Na ocasião, a princesa Leonor repetiu o vestido da marca espanhola Poète que usou na última edição dos Prémios Princesa das Astúrias, em outubro do ano passado. A peça estava à venda por 60 euros e esgotou após a sua aparição.

A princesa segue os passos de Felipe que, em 1983, também com 15 anos, representou Espanha pela primeira vez, na Colômbia, na companhia do então presidente do Governo, Felipe González. Isto antes de rumar ao País de Gales para estudar no UWC Atlantic College nos próximos três anos.