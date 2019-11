Príncipe André abandona funções públicas após entrevista sobre Epstein

NTV Hoje às 18:58, atualizado às 19:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O príncipe André irá abandonar funções públicas devido ao envolvimento num escândalo que o relaciona com Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores que se suicidou na prisão. A empresa britânica de telecomunicações British Telecom e três universidades australianas – Universidade Bond, em Queensland, a Universidade Murdoch, em Perth, e o Instituto Real de Tecnologia de Melbourne – romperam ligações com o o filho da Rainha Isabel II, após uma entrevista sobre Epstein, no sábado, ao canal BBC. O irmão do príncipe Carlos, herdeiro do trono britânico, afirmou nunca ter suspeitado do comportamento de Jeffery Epstein e negou ter […]