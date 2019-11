Príncipe Carlos ‘apanhado’ em esquema de falsificação de arte

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:12 Facebook

O Príncipe Carlos viu-se envolvido num escândalo de falsificação de obras de arte, ao expor réplicas de pinturas avaliadas em cerca de 122 milhões de euros. Tony Tetro, um falsificador norte-americano, afirmou ser responsável por três quadros que estão no interior da Dumfries House, uma propriedade adquirida pelo filho da rainha Isabel II e que faz parte da The Prince’s Foundation, segundo o “Daily Mail”. O artista norte-americano, que está a cumprir uma pena de prisão por falsificação de obras de arte, diz ter pintado quadros de Monet, Picasso e Dalí, cedidos por empréstimo à fundação do Príncipe Carlos por […]