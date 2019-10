Príncipe Carlos está “furioso” com Harry e William

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:46 Facebook

O príncipe Carlos de Inglaterra estará irritado com as declarações de Harry a propósito da alegada disputa pública com o irmão, William, e por “aniquilar totalmente” o trabalho real. De acordo com fontes próximas da casa real britânica, o filho da rainha Isabel ll terá ficado “absolutamente furioso” com as declarações do duque de Sussex no documentário “Harry & Meghan: An African Journey” da ITV News. Segundo as mesmas fontes, as afirmações do marido de Meghan Markle “debilitam por completo” e “aniquilam o trabalho que está a ser feito pela realeza”, especialmente no estrangeiro. O herdeiro ao trono britânico considera […]