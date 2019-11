Príncipe Harry de Inglaterra quer ser pai outra vez

NTV Hoje às 13:10, atualizado às 13:25 Facebook

O príncipe Harry de Inglaterra está tão feliz com o primeiro filho, Archie, que já pondera em ter um segundo com a sua mulher, Meghan. Os duques de Sussex estiveram à conversa com os familiares de militares no Broom Farm Community Centre, em Windsor, Inglaterra. Depois de Meghan contar que Archie já gatinha, eis que surge nova revelação. Desta vez, de Harry. Durante uma conversa, o neto da rainha Isabel ll terá revelado que está ansioso por ser pai novamente. “Harry estava realmente muito interessado em saber como foram as coisas com um segundo filho, porque nós também temos filhos […]