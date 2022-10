Príncipe Harry e Elton John avançam com ação legal contra jornais britânicos

Diana Fernandes Hoje às 17:06 Facebook

O príncipe britânico Harry, o cantor Elton John e outras figuras públicas entraram com uma ação legal contra o grupo de comunicação britânico Associated Newspapers pelo uso indevido de informações privadas.

Além do príncipe e do músico, o produtor de cinema e marido de Elton John, David Furnish, e as atrizes Elizabeth Hurley e Sadie Frost uniram-se para processar a Associated Newspapers, grupo a que pertencem os jornais "Daily Mail", "The Mail on Sunday" e "Mail Online".

O escritório de advocacia Hamlins, que representa os queixosos, anunciou esta quinta-feira, num comunicado de imprensa, o processo contra a empresa de tabloides. A firma de advogados acusou o grupo de comunicação britânico de instalar secretamente dispositivos de escuta dentro de carros e nos telemóveis, de pagarem à Polícia por "informações confidenciais" e de acederem de forma ilegal a registos médicos e contas bancárias.

A Associated Newspapers descreve as alegações como "infundadas e altamente difamatórias", considerando-as um plano de "tentativa de extorsão por parte dos requerentes e dos seus advogados".

No ano passado, o príncipe e a duquesa Meghan Markle venceram um processo contra a Associated Newspapers Limited.