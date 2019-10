Príncipe Harry e Meghan afastam-se dos compromissos oficiais

NTV Hoje às 10:29, atualizado às 10:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O príncipe Harry de Inglaterra e a sua mulher, Meghan, vão afastar-se dos compromissos oficiais durante as próximas seis semanas para se dedicarem à família. Os duques de Sussex regressaram há pouco tempo da viagem a África, a primeira em que viajaram com o seu filho, Archie. Contudo, terá sido a última por agora segundo o jornal “Sunday Times”. De acordo com a publicação, Harry e Meghan vão aproveitar as seis semanas de paragem para visitar a mãe da ex-atriz, Doria Ragland, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no Dia de Ação de Graças, que se assinala a 27 de […]