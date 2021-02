Príncipe Harry e Meghan Markle estão à espera do segundo filho

R.N.C. Hoje às 20:15 Facebook

Um porta-voz do casal confirmou, este domingo, que o casal está à espera do segundo filho.

"Podemos confirmar que Archie será um irmão mais velho. O duque e a duquesa de Sussex estão muito felizes por esperar o seu segundo filho", disse o porta-voz de Harry e Meghan, citado pelo jornal "The Guardian".

A notícia foi divulgada pelo casal através de uma fotografia a preto e branco, onde aparece o príncipe Harry sentado e Meghan deitada com a cabeça no seu colo. É possível reparar ainda, no registo, que a atriz norte-americana acaricia a barriga já saliente.

Em novembro do ano passado, Meghan Markle confirmou num texto publicado no jornal "The New York Times" que tinha sofrido um aborto no verão. "Eu sabia, enquanto agarrava o meu primeiro filho, que estava perdendo o meu segundo", escreveu. A notícia aumentou os rumores de que o casal estava a tentar ter um segundo filho.