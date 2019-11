Príncipe Harry e William assinalam aniversário de casamento dos avós

NTV Hoje às 18:10, atualizado às 18:35 Facebook

Os príncipes Harry e William de Inglaterra deixaram os votos de felicidades à rainha Isabel II e ao príncipe Filipe no dia em que celebram mais um aniversário de casamento. A monarca britânica e o duque de Edimburgo completam o 72º aniversário de casamento, esta quarta feira, e, para assinalar a data, os seus netos parabenizaram-nos na rede social Instagram. O duque de Sussex destacou a data com uma fotografia antiga e uma mensagem: “Feliz aniversário, Sua Majestade a rainha e o duque de Edimburgo! Neste dia, há 72 anos, casaram-se na Abadia de Westminster! Muitas felicidades.” View this post […]