Príncipe Harry em lágrimas ao falar da gravidez de Meghan

Príncipe Harry de Inglaterra ficou em lágrimas, esta terça-feira, quando estava a falar na cerimónia dos prémios WellChild Awards, dedicados a crianças gravemente doentes. Os duques de Sussex marcaram presença no evento que aconteceu no Royal Lancaster Hotel, em Londres, Inglaterra, tal como acontece todos os anos. No entanto, desta vez foi especial, porque Harry já é pai de Archie. “No ano passado, quando eu e a minha mulher estivemos aqui, sabíamos que estávamos à espera do nosso primeiro filho. Ninguém mais sabia”, começou por recordar o neto da rainha Isabel ll, falando de seguida da gravidez da duquesa. “Lembro-me […]