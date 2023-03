Príncipe Harry em risco de ser deportado dos EUA

No livro "Na sombra", duque de Sussex assumiu ter consumido drogas. Confissão pode colocá-lo em risco: há ativistas norte-americanos que querem agora saber se mentiu no pedido de visto ou se foi privilegiado.

A honestidade do príncipe Harry no livro autobiográfico "Na sombra" provocou mal-estar na família real britânica e - pior - pode ainda trazer-lhe problemas legais. Isto porque, ao assumir o consumo de drogas e substâncias psicadélicas no passado, pode perder o direito de viver nos Estados Unidos.

"Uma admissão de uso de drogas geralmente é motivo de inadmissibilidade. Isso significa que o visto do príncipe Harry deveria ter sido negado ou revogado porque ele admitiu usar cocaína, cogumelos e outras drogas", explicou o ex-promotor federal Neama Rahmani. Em declarações ao "Page Six", sublinhou ainda que "não há exceção para royalties ou uso recreativo".

Alertada pelas reclamações, a Heritage Foundation solicitou uma averiguação do Departamento de Segurança Interna, da Alfândega e Proteção de Fronteiras e dos Serviços de Imigração de Cidadania dos EUA. O grupo de reflexão conservador pediu que o visto do príncipe Harry fosse tornado público, justamente para que os norte-americanos possam saber se declarou no formulário para obtenção do mesmo o uso de drogas ou se o omitiu - e se teve, ou não, tratamento diferenciado por parte das autoridades.

A lei de imigração dos EUA prevê duras penas para quem é apanhado a mentir na candidatura a um visto, que pode ir desde a recusa da cidadania até à deportação imediata.

Por causa disso, como sublinha Mike Howell, diretor da Heritage Foundation, "o pedido é do interesse público à luz da potencial revogação do visto do príncipe Harry por uso ilícito de substâncias e outras questões relativas ao uso de drogas pelo príncipe".

Harry mudou-se em 2020 para a Califórnia, com a mulher, Meghan Markle, e o filho mais velho, Archie, de quase quatro anos, e o seu visto deverá caducar este ano. Na renovação, os detalhes divulgados no livro e em entrevistas podem complicar o processo, mesmo que agora tenha também uma filha, Lilibet Diana, de um ano e meio, nascida nos Estados Unidos.