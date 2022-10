Príncipe Harry lança livro de memórias em janeiro de 2023

JN/Agências Hoje às 13:41 Facebook

O príncipe Harry, de 38 anos, vai lançar um livro de memórias em janeiro, anunciou a editora esta quinta-feira.

"Estamos entusiasmados por anunciar a história incrivelmente pessoal e emocionalmente poderosa do príncipe Harry, o duque de Sussex", escreveu a Penguin Random House no Twitter.

Intitulado "Spare", o livro de memórias que deve abordar as tensões da vida de Harry aos olhos do público chegará às prateleiras em 10 de janeiro de 2023. No site do livro, criado pela editora, é descrito como uma janela para como o príncipe respondeu à morte da mãe, a princesa Diana, há 25 anos e como a sua vida foi afetada desde então. "Com a sua honestidade crua e inabalável, Spare é uma publicação de referência cheia de 'insights', revelações, autoexame e sabedoria duramente conquistada sobre o poder eterno do amor sobre a dor", lê-se.

Diana, princesa de Gales, morreu num acidente de carro em Paris em 31 de agosto de 1997. A Grã-Bretanha ficou mergulhada numa onda de pesar popular sem precedentes que abalou a monarquia.

Harry e a mulher Meghan, Duquesa de Sussex, surpreenderam ao anunciar que iam deixar os deveres reais e mudar-se para os Estados Unidos no início de 2020. A partir daí, criticaram a vida na instituição, incluindo denúncias de racismo. Harry e Meghan vivem agora com os dois filhos, Archie e Lilibet Mountbatten-Windsor, na Califórnia. A situação exacerbou as tensões com o irmão mais velho, herdeiro do trono, o príncipe William e o pai, agora o rei Carlos III.

Em julho do ano passado, Harry anunciou que estava a escrever um livro de memórias que exporia os "erros" e "lições aprendidas" ao longo da vida. "Estou a escrever não como o príncipe que nasci, mas como o homem que me tornei", disse Harry na época. "A minha esperança é que, ao contar a minha história - os altos e baixos, os erros, as lições aprendidas - possa ajudar a mostrar que não importa onde chegamos, temos mais em comum do que pensamos. Estou profundamente grato pela oportunidade de partilhar o que aprendi ao longo da minha vida até agora e animado para que as pessoas leiam um relato em primeira mão da minha vida que seja preciso e totalmente verdadeiro".

"Spare" será publicado no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Índia e África do Sul, disse o site da editora. Estão ainda previstas traduções publicadas em mais 15 idiomas.

Harry vai doar parte dos lucros do livro de memórias a instituições de caridade britânicas.