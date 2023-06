Príncipe Harry regressa a Londres para depor contra tabloides

Sara Oliveira Ontem às 20:00 Facebook

Filho mais novo do rei Carlos III foi ouvido em tribunal, acusando a imprensa britânica de ter-lhe destruído a adolescência. Recusou ser tratado como "Sua Alteza Real".

O príncipe Harry foi ouvido no Supremo Tribunal de Londres, no âmbito do processo que moveu, com mais 100 pessoas, contra a Mirror Group Newspapers (MGN), ao qual pertencem os tabloides "Daily Mirror", "Sunday Mirror" e "Sunday People". Em causa, a convicção de que os jornais escutaram os seus telefonemas para obter informações privadas, entre os anos de 1991 e 2011.

De regresso a Londres, Harry tornou-se o primeiro elemento da família real britânica a ser ouvido na Justiça em mais de um século, numa altura em que a sua relação com a monarquia parece cada vez mais distante, como se notou na cerimónia de coroação do pai, o rei Carlos III.

Sem meias-palavras, afirmou sentir "hostilidade da imprensa" desde que nasceu. Isto porque "alguns dos editores e jornalistas são responsáveis por causar muita dor, aborrecimento e, em alguns casos - talvez inadvertidamente, morte", acusou. Para ele, só o facto de pensar que alguém tenha invadido ilegalmente a privacidade da mãe, a princesa Diana, fazia-o sentir-se "fisicamente doente".

Em duas sessões, o quinto na linha de sucessão ao trono lembrou que tem sido constantemente perseguido desde 1996, quando ainda era estudante e os pais se divorciaram. Harry reiterou ainda que a imprensa minou as suas relações amorosas, causando o fim da relação com Chelsy Davy, o afastamento de amigos e, consequentemente, fases de depressão e paranoia.

No início do interrogatório, o advogado Andrew Green pediu desculpa a Harry em nome da MGN por, em determinada altura, o grupo admitir a recolha ilegal de informações pessoais, admitindo que isso "nunca deveria ter acontecido e não voltará a acontecer".

A seguir, ao abordar 33 artigos que Harry alega terem detalhes obtidos com métodos ilícitos, num outro tom, o causídico descreveu as acusações do duque de Sussex como "especulação total", argumentando que informação semelhante foi publicada por outros órgãos. Debateu ainda sobre a definição do inquirido sobre o que considera assuntos de interesse público ou não, provocando tensão.

O filho mais novo do rei Carlos III mantém-se firme nas acusações e na vontade de acabar com o que considera cultura tóxica dos tabloides. Recusou-se a ser tratado como "Sua Alteza Real", preferindo que o chamassem apenas como Harry.