Príncipe William de Inglaterra vê jogo de futebol… num bar

O príncipe William de Inglaterra decidiu assistir ao encontro de futebol entre a Inglaterra e a República Checa num bar em Londres. O neto da rainha Isabel II é um grande admirador de futebol, por isso, nada melhor do que ver um jogo da sua seleção ao lado de Frank Lampard, antigo futebolista internacional inglês. Depois do final da partida a contar para a qualificação do Euro 2020 em que os ingleses saíram derrotados, o marido de Kate Middleton aproveitou para falar com algumas pessoas que estavam naquele “pub”. Esta ação faz parte da Heads Up, uma campanha de sensibilização […]