Príncipe William e Kate criam prémio de fotografia

NTV Hoje às 16:10, atualizado às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O príncipe William de Inglaterra e a sua mulher, Kate, criaram um prémio de fotografia chamado Earthshot, com a ajuda da Royal Fundation. A duquesa de Cambridge tem um gosto tão grande pela arte da fotografia que tem sido a própria a registar alguns dos momentos mais íntimos dos seus filhos, George, Charlotte e Louis. Agora, esta paixão vai ganhar vida com o início do prémio Earthshot, em que poderá participar qualquer britânico. Segundo o jornal “Daily Mail”, o nome do concurso já foi legalizado. Até ao momento, ainda não foram divulgados mais detalhes. Sabe-se apenas que esta é uma […]