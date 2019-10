Príncipe William e Kate Middleton brincam com criança com cancro

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:45 Facebook

Príncipe William e Kate Middleton visitaram, esta quinta-feira, uma criança diagnosticada com cancro e, de tiara na cabeça, brincaram juntos. Os duques de Cambridge marcaram presença no Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Centre, em Lahore, no Paquistão, onde conheceram algumas das crianças que ali se encontram em tratamentos e falaram com várias famílias. No entanto, um momento em particular encantou os fãs da realeza. Com chávenas de chá e tiaras de plástico, o casal real brincou com uma das crianças, Wafia Rehmani, de sete anos, diagnosticada com um cancro nos rins. View this post on Instagram Today, The […]