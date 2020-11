Príncipe William teve covid-19 em abril mas caso foi escondido

Milene Marques Hoje às 11:07 Facebook

O príncipe William testou positivo ao novo coronavírus em abril, na mesma altura que o pai, mas o assunto foi mantido em segredo até agora.

O príncipe William esteve infetado com SARS-CoV-2 em abril. O resultado do teste foi mantido em segredo pelo duque de Cambridge que não terá querido alarmar a nação.

A notícia foi confirmada pelo Palácio de Buckingham, no Reino Unido, à televisão "BBC", esta segunda-feira. William terá estado infetado na mesma altura que o pai, o príncipe Carlos. Foi tratado pelos médicos da família real e seguiu as orientações do Governo quanto ao isolamento na casa de campo da família em Norfolk, onde manteve os seus compromissos por vídeo e telefone.

Segundo o correspondente real da "BBC", Jonny Dymond, a situação poderá não ter sido tornada pública para evitar o acentuar do clima de alarme no Reino Unido. De acordo com o jornal "The Sun", que avançou com a notícia em primeira mão, William terá dito que não queria preocupar ninguém, daí manter a condição em segredo.

O príncipe Carlos contraiu covid-19 em março e esteve em isolamento na Escócia, com sintomas ligeiros. Também o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, esteve infetado no final de março, chegando a receber cuidados intensivos.