Príncipes conquistam a moda e a passarela

Sinais dos tempos: descendentes de casas reais mas sem direito ao trono, há cada vez mais nobres com presença ativa na moda, como embaixadores de marcas ou modelos.

Jovens, bonitos e longe dos palcos ditados pela linhagem, há princesas e príncipes que se fazem notar no mundo da moda. A maioria ocupa um lugar na linha de sucessão que dificilmente os obrigará a compromissos oficiais, agarrando oportunidades como modelos ou embaixadores de marcas, como confirmou recentemente Félix da Dinamarca.

O segundo filho do primeiro casamento do príncipe Joaquim com Alexandra de Frederiksborg protagoniza a última campanha das joias Georg Jensen, surgindo com um dos colares da coleção e seguindo assim as pisadas do irmão mais velho. Depois de renunciar ao exército, Nicolás estreou-se nas passarelas em 2018 no desfile da Burberry e, há pouco tempo, foi capa da edição escandinava da "Vogue".

Moda e realeza há muito que são mundos próximos, até à conta das indumentárias usadas pelos seus representantes. Nas principais semanas de moda sentam-se na primeira fila - até a rainha Isabel II já o fez- mas também desfilam como profissionais, como é o caso da princesa Maria Olympia da Grécia, que costuma integrar os castings da Michael Kors e da Dolce & Gabbana, a par de outros elementos da aristocracia. Eleonore de Habsburgo e a sobrinha da princesa Diana, Kitty Spencer, também passaram para a dupla italiana em Milão.

Habitual é ainda a presença de Amelia Windsor, prima dos príncipes William e Harry, quer em Milão, quer em Londres, na passarela ou como espectadora a convite de diferentes designers. Neta de Isabel II, Zara Tindall também se deixou fotógrafas para a marca britânica Musto.

No Mónaco, Charlotte Casiraghi é uma das musas da Chanel e, o mês passado, em Paris, até abriu a passagem de alta-costura da grife francesa montada a cavalo, lançando as notas equestres que marcaram a apresentação. Já o irmão Pierre tornou-se o rosto da Dior Homme, sendo descrito como "um ícone de elegância".

A maioria não tem redes sociais e é mesmo à conta do trabalho na moda que chega ao público. Não é o caso de Victoria de Marichalar, a filha da infanta Elena e sobrinha do rei Felipe VI. Quinta na linha de sucessão ao trono, a jovem posicionou-se como influenciadora e, com 122 mil seguidores, reina no Instagram, partilhando o seu estilo no dia-a-dia ou nas festas a que vai.