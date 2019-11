Príncipes William e Harry “não se falam, nem trocam mensagens”

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:45 Facebook

Estalou o verniz. Os príncipes William e Harry de Inglaterra estarão de relações cortadas, não se falam e nem trocam mensagens. O documentário de Tom Bradby sobre a aventura dos duques na África do Sul, em que Harry revelou que a relação com o seu irmão já viu melhores dias, fez com que a imprensa internacional começasse a levantar suspeitas sobre o estado da relação de ambos. Agora, em entrevista à revista norte-americana “People”, uma fonte próxima da Casa Real garantiu que “ainda não existiu, de todo, uma mudança” para que fizessem as pazes. “Nada mudou! Eles não se falam, […]