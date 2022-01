Promessa da moda brasileira morre aos 18 anos vítima de covid-19

Hoje às 13:12 Facebook

A modelo de 18 anos Valentina Boscardin, filha da apresentadora brasileira Márcia Boscardin, morreu na madrugada de domingo devido a complicações associadas à covid-19.

Entre as várias manifestações de carinho e pesar pela morte precoce da modelo, o jornalista Felipeh Campos, amigo da família, fez uma publicação no Instagram onde dá conta que a jovem "imunizada com as duas doses da Pfizer" foi "vítima de uma trombose durante as infecções pelo coronavírus", em plena fase de ascensão da sua carreira.

Valentina era agenciada pela Ford Models Brasil e estava a seguir os passos da mãe, Márcia Boscarsin, que, antes de trabalhar como apresentadora, desfilou para marcas de renome como a Givenchy, Christian Dior, Valentino e Armani.

"É com muita dor que me despeço do amor da minha vida", escreveu a apresentadora no seu Instagram.