Prontas para emprestar beleza ao grupo F do Euro

Sara Oliveira Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A par das mulheres e namoradas dos craques da seleção nacional, as adversárias França, Alemanha e Hungria também têm adeptas especiais que se fazem notar.

Depois de ter sido adiado por causa da pandemia, o Euro 2020 arranca hoje, no Olímpico de Roma, com um Itália-Turquia, respeitante ao Grupo A. A seleção nacional está no grupo F e só entra em campo na próxima terça-feira, 15 de junho, em Budapeste, Hungria, tendo a seleção húngara como adversária.

Para alguns dos convocados de Fernando Santos é uma estreia na competição, dobrando a emoção das namoradas que, para já à distância, vão torcer pelos melhores resultados.

É o caso da atriz Margarida Corceiro que, na primeira fila, mesmo que seja pela televisão, vai aplaudir João Félix. Tal como Inês Costa que, anteontem, vibrou com a titularidade do guarda-redes Rui Silva no amigável contra Israel, ou Inês Tomaz, a musa de Bernardo Silva. O goleador Pedro Gonçalves tem também na companheira, Bruna Rafaela, a principal inspiração, assim como Patrícia Palhares é a de João Palhinha ou April Ivy é a de Rúben Dias. Ana Pinho, Cristiana Gonçalves Pereira, Débora Lourenço, Rute Cardoso, Daniela Machado e Marlene Alvarenga, as mulheres de Bruno Fernandes, Sérgio Oliveira, Rúben Neves, Diogo Jota, João Cancelo e Nélson Semedo, juntam-se ao rol das debutantes. Apesar de Cristiano Ronaldo já ser um veterano, a verdade é que esta também será a primeira vez de Georgina Rodríguez num Europeu.

Do outro lado da barreira, no denominado "grupo da morte", há adversárias de peso no campo da beleza. Começando pela Hungria, a primeira rival de Portugal, a mulher de Roland Varga, Petra Koleda, não deixa ninguém indiferente, assim como a do guardião Peter Gulácsi, Diána Gulácsi-Vigh, que está grávida do segundo filho.

PUB

Segue-se a Alemanha e, em cena, entra não só a top model Izabel Goulart, namorada do guarda-redes Kevin Trapp, como também a andebolista Anika Bissel, a atual paixão daquele que costuma ser o guardião titular, Manuel Neuer. De aliança no dedo desde agosto do ano passado, Sophie é a motivação de Bernd Leno, enquanto Christina é o pilar de Matthias Ginter.

Por fim, na fase de grupos - que se disputa entre Munique e Budapeste -, vem a França, seleção contra a qual a equipa das Quinas ganhou a final de 2016, com Mbappé entre as maiores estrelas. Eleita Miss França 2017, a modelo Alicia Aylies é a dona do seu coração. Já Paul Pogba tem em Zulay a cúmplice de todas as horas e Hugo Lloris conta com Marine, a mãe dos seus três filhos.