Protagonista de "Emily In Paris" encanta no regresso de Ralph Lauren aos desfiles

Tal como na ficção, Lily Collins exibe muito estilo também na vida real. Em Nova Iorque, a atriz de "Emily In Paris" destacou-se à margem do desfile que marcou o regresso de Ralph Lauren à passarela.

Cerca de dois anos e meio depois, por causa da pandemia, Nova Iorque voltou a receber um desfile de uma das mais icónicas marcas norte-americanas. No Museu de Arte Moderna (MoMA), Gigi Hadid abriu a passagem, com Lily Collins na primeira fila.

Acompanhada pelo marido, Charlie McDowell, a protagonista da famosa série da Netflix "Emily in Paris" fez jus ao estilo da ficção, no caso vestida com um smoking da grife em destaque.

A atriz é uma fã do trabalho de Ralph Lauren, que foi quem desenhou o seu vestido de casamento. Após o desfile, na quarta-feira, Lily manifestou-se rendida a uma "coleção inspiradora, verdadeiramente clássica".

A ligação da artista à marca justificou a aparição pública, algo raro na sua agenda. Na ocasião, Lily Collins ainda posou ao lado da também atriz Rachel Brosnahan e da cantora Janelle Monáe.