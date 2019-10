Protagonista de “Sobrenatural” detido devido a agressões e embriaguez

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:18 Facebook

O ator Jared Padalecki foi detido em Austin, no Texas, Estados Unidos, na sequência de agressões e embriaguez. O incidente ocorreu numa discoteca, durante a manhã de domingo, segundo conta o site TMZ. O protagonista da série “Sobrenatural” agrediu um empregado do bar e o responsável do estabelecimento após ter sido expulso No momento em que estava a ser detido, Jared Padalecki tentou ainda subornar as autoridades com um maço de notas. O ator deverá pagar uma fiança entre os cerca de 4500 e 13500 euros por cada uma das acusações. No entanto, até ao momento não há informações sobre […]