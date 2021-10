ModaLisboa antecipa futuro mais sofisticado

Sara Oliveira Hoje às 14:22 Facebook

Durante quatro dias, designers apresentaram propostas arrojadas, anulando a influência confortável ditada pelos confinamentos.

Com público e próxima da agitação pré-pandemia, a 57.ª edição da ModaLisboa dominou as atenções nos últimos quatro dias, quer no Capitólio e na Estufa Fria, locais onde se realizou, quer nas redes sociais e nas plataformas oficiais.

Depois de, em março, ter acontecido em formato digital, desta vez notou-se a presença de muitas figuras públicas e influenciadores na primeira fila. Na passarela, percebeu-se o regresso da sofisticação, depois de o estilo "comfy" ter dominado o último ano e meio, à conta dos confinamentos.

Os designers mostraram vontade de ultrapassar os últimos tempos e Luís Buchinho espelhou isso em toda a coleção, sugerindo "aquilo que poderá ser o regresso eufórico e alegre ao nosso quotidiano normal". Com "um espírito mais couture", recuperou o "lado mais sexy" em coordenados arrojados. O criador não duvida que o futuro é primoroso: "Estamos a limpar a página da roupa prática".

"Liberdade é nome de mulher" e também da nova coleção de Joana Duarte, que conquistou espaço no calendário com a marca Béhen. Inspirada no estilo disruptivo de figuras culturais e artísticas pré-25 de Abril, a designer lançou o mote para dias sem amarras.

No mesmo sentido, Luís Carvalho ofereceu criações versáteis e que tanto se podem ver em convívios ao ar livre como a brilharem nas pistas de dança, entre o campo e a cidade. Na passarela, o designer de Vizela partilhou a sensação "de voltar a sair de casa e poder respirar livremente", assumindo referências aos anos 1950.

Antes, Carlos Gil apresentou propostas fluidas e coloridas. A modelo e atriz Sharam Diniz voltou à passarela, exibindo um quimono para mulheres cosmopolitas.

A fechar, ontem, foi a vez de Nuno Gama, Gonçalo Peixoto e Nuno Baltazar entrarem em cena, em mais uma etapa com talento nacional, antes de os holofotes se virarem para o Porto onde, de quarta-feira até sábado, vai decorrer mais um Portugal Fashion.