Qinze anos depois, "Dança comigo" volta aos serões

Carolina Torres, Joana Pais de Brito, Diogo Martins e Heitor Lourenço são os concorrentes da nova edição do programa que este domingo regressa às noites nobres da RTP1. Sílvia Alberto apresenta.

Quinze anos depois, o "Dança comigo" está de volta aos serões de domingo da RTP1. Quer "animar toda a família" ao ritmo das prestações dos concorrentes famosos em jogo.

Na quinta edição do programa, os atores Joana Pais de Brito, Diogo Martins, Carolina Torres e Heitor Lourenço serão postos à prova, embalados por uma valsa, uma kizomba, um merengue, samba ou rock and roll, entre outros estilos bem conhecidos, e com coreografias e guarda-roupa a combinar.

"Uma alternativa de serão, divertida, cheia de ritmo e para todas as idades" é como resume a apresentadora Sílvia Alberto, "muito feliz por regressar" ao formato em que se estreou a solo na RTP1. Foi na primeira edição que se realizou. As seguintes foram conduzidas por Catarina Furtado, mas é de novo a sua vez de brilhar.

Daniela Ruah, Sónia Araújo, Luciana Abreu e Vítor Fonseca figuram na lista de vencedores. Segue-se o sucessor que sairá da atual temporada, após as avaliações dos jurados.

Depois de ter estado como concorrente, Sónia passou para o lado do júri, juntando-se ao encenador e dramaturgo Filipe La Féria e à atriz e bailarina Noua Wong.

Em cada emissão, há um novo convidado. Este domingo é a atriz Gabriela Barros que também terá que ajuizar o talento dos famosos participantes.