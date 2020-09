Quaresma pára o trânsito no Porto

Sara Oliveira Hoje às 17:17 Facebook

Ainda sem clube, craque protagonizou uma sessão de moda na baixa da Invicta, juntando uma multidão para o ver.

Ainda sem clube, na passada segunda-feira, Ricardo Quaresma atraiu todas as atenções na baixa do Porto, onde protagonizou uma sessão fotográfica para uma marca de moda urbana e ao seu estilo.

Sem pré-aviso, o craque chegou a meio da tarde à Avenida dos Aliados, ao volante de um potente Lamborghini Huracán cor de fogo. Mesmo antes de se saber quem o conduzia, o bólide [que, mesmo usado, custa mais de 250 mil euros] fez parar o trânsito e despertou a curiosidade dos transeuntes que, em poucos minutos, se juntaram para ver Quaresma na pele de modelo. Esta não foi a primeira vez que o "Mustang" do futebol emprestou a imagem à Gianni Kavanagh, que o apresentou, em dezembro do ano passado, como "a nova cara".

Fora do relvado, o futebolista acatou as ordens do fotógrafo Victor Hugo, mudou de roupa mais do que uma vez e provou que continua à altura de quaisquer desafios. A produção passou ainda pelos Clérigos. Na Cordoaria, sempre ladeado por seguranças, Quaresma ainda teve tempo de dar uns toques na bola, com trivelas à mistura, só para a fotografia, sempre fiel à sua própria forma de estar.

Depois das férias no Algarve, com a família, chegou a hora de trabalhar e encontrar um rumo para o futuro. O mercado fecha a 6 de outubro e Ricardo Quaresma está livre para novos emblemas. Enquanto não se formalizam convites, como se viu, vai brilhando em outros campos, perto dos adeptos que até já desejaram o seu regresso ao F. C. Porto onde antes já viveu e deu muitas alegrias.