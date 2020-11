Quaresma prometeu-lhe cinco mil euros nas redes sociais? É burla, denuncia o atleta

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 16:46 Facebook

Ricardo Quaresma utilizou a sua conta oficial do Instagram para denunciar a utilização abusiva da sua imagem numa campanha publicitária, a circular nas redes sociais, negando que esteja em curso uma iniciativa de doação de cinco mil euros a quem ficar em casa durante a pandemia.

"Amigos, alguns de vós têm reportado que anda a circular no Facebook um vídeo onde se afirma que vou dar cinco mil euros a quem ficar em casa durante a pandemia. Ora isso é falso, um uso abusivo da minha imagem que já foi reportado a quem de direito. Não se deixem enganar. As minhas redes estão todas certificadas, basta reparar se ao lado do meu nome está o símbolo de conta certificada para saberem se sou eu, ou um tipo qualquer a querer ficar com o vosso dinheiro. Obrigado por me terem informado da situação, e mesmo sem vos dar 5000 euros, fiquem em casa e protejam-se", explicou o internacional português, atualmente ao serviço do Vitória.